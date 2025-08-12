A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: De amigas a inimigas? Gina recusa-se a entregar a bebé a Mariana

A tensão sobe entre as duas.

Em «A Protegida», Gina (Paula Neves) chega a casa com a bebé e Mariana (Matilde Reymão) aparece logo atrás. Mariana diz que estava ali há imenso tempo e pergunta-lhe onde foi. Gina estranha as perguntas e pergunta a Mariana se está tudo bem. Ela não aguenta mais e revela que é a mãe da bebé. Gina fica em choque.

Mariana mostra as mensagens que tem trocado com Gina e explica-lhe os motivos para ter deixado a bebé ali, mas não aguenta mais estar longe da filha e quer levá-la. Gina diz que as coisas não são assim. Há uma tensão entre as duas.

Recorde-se que Gina tem cuidado da menina como se fosse sua filha:

