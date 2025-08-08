Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) recompõe-se. Sente-se frustrado e culpado. Promete que foi a última vez que fez aquilo e foca-se no que realmente quer. Pega no telemóvel e envia um áudio a Mariana (Matilde Reymão) a dizer que precisa de a ver. Mariana despe a jaleca e ouve o áudio de Hector, mas não lhe responde e foca a sua atenção no outro telemóvel. Envia uma sms a Gina (Paula Neves) para saber da sua filha e diz-lhe que não chegou a enviar nenhuma foto. Mariana diz a si mesma que só quer saber da filha.
Gina embala a bebé, quando recebe uma mensagem. Gina vê que a mensagem é da mãe da bebé, lê-a e apaga-a. Gina foca-se na bebé e diz que está tudo bem. Afirma que são só elas as duas. Só as duas. Embala-a, cada vez mais afeiçoada.
