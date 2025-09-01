A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina

  • Hoje às 11:05
Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina

Ninguém espera por isto.

Em «A Fazenda», Mariana (Matilde Reymão) entra na discoteca com Gina (Paula Neves) e Sofia (Catarina Rebelo). José Diogo (Pedro Sousa) fica surpreendido por vê-las ali. Mariana pega no anel de noivado para lhe devolver, mas a proximidade com JD, impede-a de o fazer. Mariana convida Gina para ser madrinha de Carlota e ela fica eufórica.

Hector (Christian Escuredo) chega e ao ver Mariana e JD tão próximos, faz-se notar e agarra Mariana. JD perde qualquer vestígio de descontração. Hector beija Mariana com intensidade no meio da pista. JD olha para eles em absoluta fúria.

Mariana termina o beijo e afasta-se de Hector. Gina observa JD, que está furioso. Hector diz que só fez o que Mariana lhe pediu e fingiu que era seu namorado. JD percebe que Hector fez aquilo para o provocar, mas Gina pede-lhe para não reagir. JD nota a frieza com que Mariana fala com Hector e fica mais descansado.

Recorde-se que Gina foi contra a vontade de Mariana e contou a JD que Carlota é sua filha:

