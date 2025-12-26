Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

Em «A Protegida», Héctor (Christian Escuredo) tenta manipular Mariana (Matilde Reymão), Isabel (Sara Barradas) e Óscar (Joaquim Horta) contra José Diogo (Pedro Sousa), explorando a teoria de Laura e colocando em dúvida a veracidade da amnésia de JD.

Mariana, contudo, mantém-se firme na sua convicção de que JD não está a mentir e afirma que, se ele não regressar, ela própria irá atrás dele. Hector tenta disfarçar a sua revolta, mas não consegue escondê-la por completo.

Relembre-se que Mariana, apesar da preocupação, ainda tem esperança de encontrar JD: