Vem aí em «A Protegida» - Benedita faz revelação chocante: «Eu estou a morrer»

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) vai ter com José Diogo (Pedro Sousa) e beija-o. JD conta que Laura (Alexandra Lencastre) e Óscar (Joaquim Horta) chegaram juntos e Mariana fica muito feliz. JD relembra-a de que namoram às escondidas, mas Mariana está a ter dificuldade em conter-se. Benedita aparece e fica feliz por vê-los juntos. Benedita (Maria do Céu Guerra) diz que está a morrer e gostava de os ver casar. Mariana fica preocupada com a avó.

JD diz que Benedita não lhes pode dizer que está a morrer e esperar que eles não reajam. Benedita afirma que já viveu muito e não é eterna. Só quer garantir que a sua filha, neta e bisneta ficam bem. Benedita recorda que JD prometeu casar com Mariana e gostava muito de assistir a isso.

Recorde-se que Benedita sempre fez de tudo para que JD e a neta se entendessem: