A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Depois de fazerem amor, Mariana e JD tomam decisão muito esperada

  • TVI Novelas
  Hoje às 11:16
Vem aí em «A Protegida»: Depois de fazerem amor, Mariana e JD tomam decisão muito esperada - TVI

Revelamos tudo.

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) está a aquecer o biberão de Carlota. Benedita (Maria do Céu Guerra) pede-lhe para ser ela a dar-lhe, pois quer aproveitar todos os bocadinhos. Benedita diz a JD para ir ter com Mariana (Matilde Reymão) à estufa, porque ela precisa de ajuda.

JD vai ter com Mariana e pergunta-lhe se o chamou. Mariana diz que não e JD revela que Benedita lhe disse que sim. Mariana começa a acreditar que a orquídea simboliza o amor deles. Olham-se e Mariana pergunta a JD porque não a beija. Ele lembra que ela se chateou da última vez. Mariana beija-o e agarram-se com urgência.

JD e Mariana já estão despidos e deitados na cama dele. JD pergunta o que fazem agora e Mariana confessa que tentou fugir, mas não conseguiu. Mariana sugere fingirem que não namoram, para não haver mais ninguém a meter-se entre eles. JD aceita fazer o sacrifício.

De recordar que Mariana e JD não têm conseguido esconder o que sentem:

