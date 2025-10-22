Vem aí em «A Protegida»: Mariana aceita dar o nó com JD, num casamento relâmpago

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) entra com Benedita (Maria do Céu Guerra) e surpreende-se ao ver a estufa decorada de forma romântica. Depois vê que José Diogo (Pedro Sousa) com Carlota ao colo, acompanhado por um conservador. Mariana pergunta o que é aquilo e JD diz-lhe que é o casamento deles. Mariana está incrédula. Benedita pede-lhe para lhe fazer a vontade. Mariana emociona-se.
Mariana tenta controlar as lágrimas, entre a emoção e a surpresa. Mariana não acredita que JD cedeu à pressão de Benedita. Ele confessa que sempre quis casar com ela e não foi difícil convencê-lo. JD diz que a única certeza que tem, é que quer ficar com ela para sempre. Mariana sorri e embarca na aventura.