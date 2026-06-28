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A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Mariana afasta JD após aproximação inesperada de Mónica

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 48min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana afasta JD após aproximação inesperada de Mónica - TVI

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Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) entrega um álbum de fotografias a José Diogo (Pedro Sousa), do tempo em que viveram juntos na autocaravana. JD diz que não é boa ideia Mónica vir ali, pois Mariana (Matilde Reymão) não está muito bem e não quer arranjar mais problemas. Mónica mostra-lhe as fotos e diz que não quer que se esqueça de que foram muitos felizes naqueles anos. JD sorri.

JD tenta acalmar Mariana, mas ela não está para grandes conversas. JD entende que Mariana queira arranjar culpados para o que aconteceu, mas não foi Mónica. Mariana quer ficar sozinha e JD diz que vai para a autocaravana.

Recorde-se que Mariana e JD estavam a viver uma boa fase:

 

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