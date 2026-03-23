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A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Olhares de desejo entre Mariana e JD prometem complicações

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 51min
Vem aí em «A Protegida»: Olhares de desejo entre Mariana e JD prometem complicações - TVI

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Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) acha perigoso José Diogo (Pedro Sousa) ficar na autocaravana onde está e ficava mais descansada se ele estacionasse a autocaravana no jardim do palacete. JD pergunta se Hector não se importa e tenta perceber melhor que relação eles têm. Mariana diz-lhe que são só amigos e JD fica mais tranquilo.

Mariana ajuda JD a estacionar a autocaravana no jardim do palacete. Ele diz que não pode ficar ali muito tempo, pois tem de pôr o negócio a mexer. Mariana acha lamentável ainda não ter provado os hambúrgueres. JD devolve o fio com a aliança a Mariana e olham-se com desejo.

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