Vem aí em «A Protegida»: Pela segurança de José Diogo, Mariana vende uma recordação especial

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) continua a andar em bicos de pés para não fazer barulho, pega num molho de chaves e coloca-as no bolso. Benedita (Maria do Céu Guerra) aparece e Mariana assusta-se. Mariana diz que vai sair, mas já volta. Benedita pergunta por "Rodrigo" e não acha bem que ela saia sem o guarda-costas. Mariana promete voltar rápido.

Mariana surge com a mota de Carlos pela mão. Vai andando, sem fazer barulho e olha por cima do ombro, não quer ser vista por ninguém.

Mariana quer dar a mota do pai em troca da dívida de Mónica (Catarina Nifo), mas os capangas dizem que não chega e começam a aproximar-se dela. José Diogo (Pedro Sousa) aparece e defende Mariana. José Diogo proíbe Mariana de dar a mota em troca da dívida, mas Mariana diz que faz o que quer com os seus bens. Os Capangas acabam por ficar com a mota e arrancam em cima da mesma.

