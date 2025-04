Vem aí em «A Protegida»: Vai haver um casamento! Descubra quem vai dar o nó

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) conta como nasceu o restaurante e Mariana (Matilde Reymão) agradece a colaboração de todos. Mariana faz um agradecimento especial a José Diogo (Pedro Sousa) e chama-o ao palco, o que deixa Hector muito desconfortável e posto de lado. José Diogo anuncia que preparou uma surpresa e as alunas começam a sua coreografia, lideradas por Aruna (Noua Wong). Gonçalo (João Bettencourt) sorri pela primeira vez desde que acordou do coma.

A dança continua com Mariana absolutamente pasmada com a surpresa que José Diogo preparou. Aruna entrega-lhe uma máquina polaroid para registar o momento e quando revela a fotografia, percebe que José Diogo estava a segurar uma caixa com um anel. Quando se vira para ele, José Diogo já está de joelhos e pede-a em casamento. Mariana aceita e há uma explosão de alegria. Hector sai dali em choque e Anita (Marina Mota) vai atrás dele.

Recorde-se que o casal vai ter um filho: