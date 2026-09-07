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Matilde Reymão e Pedro Teixeira trocam beijo perante as câmaras e deixam escapar cumplicidade

  • TVI Novelas
  • Ontem às 16:07
Matilde Reymão e Pedro Teixeira trocam beijo perante as câmaras e deixam escapar cumplicidade - TVI

Matilde Reymão toma a iniciativa e protagoniza momento romântico com Pedro Teixeira.

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O romance entre Matilde Reymão e Pedro Teixeira voltou a estar no centro das atenções e, desta vez, perante as câmaras da TVI. O casal protagonizou, no passado sábado, 5 de setembro, um momento de grande cumplicidade em direto, durante a transmissão da semifinal do programa Novas 7 Maravilhas de Portugal.

O momento aconteceu no Palácio Nacional de Sintra, onde os dois atores estiveram juntos e acabaram por trocar um beijo que rapidamente chamou a atenção dos espectadores e dos internautas.

O momento que não passou despercebido

Enquanto posavam juntos para os fotógrafos, Matilde Reymão pediu um “beijinho” a Pedro Teixeira. O ator correspondeu ao gesto e deu-lhe um beijo carinhoso no rosto, num momento descontraído e cúmplice.

Apesar de breve, o gesto não passou despercebido. Afinal, esta foi uma das primeiras demonstrações públicas de carinho entre os dois perante as câmaras da televisão, depois de o romance ter vindo a público.

O momento acabou por ganhar ainda mais destaque nas redes sociais, onde vários internautas repararam na interação entre os dois atores e começaram a especular sobre a reação de Matilde. Houve quem interpretasse o gesto como uma expectativa de um beijo na boca, enquanto outros destacaram a forma como a atriz reagiu e continuou o momento com naturalidade.

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O romance que tem conquistado atenções

A relação entre Matilde Reymão e Pedro Teixeira tornou-se um dos romances mais comentados do verão, sobretudo depois de os dois terem sido vistos juntos no Algarve, em agosto.

Desde então, as aparições públicas e os momentos de cumplicidade entre os atores têm sido acompanhados de perto pelos fãs e pelos seguidores, que não escondem a curiosidade em relação à relação.

Agora, com este momento vivido em direto na TVI, o casal voltou a dar sinais de proximidade e cumplicidade, deixando os fãs atentos a cada novo gesto.

Embora tenham mantido alguma discrição em relação à vida pessoal, Matilde Reymão e Pedro Teixeira parecem cada vez menos preocupados em esconder a ligação que os une. E, perante as câmaras, um simples “beijinho” acabou por ser suficiente para voltar a incendiar as redes sociais.

O romance continua, assim, a dar que falar e este momento na semifinal de Novas 7 Maravilhas de Portugal promete ficar como uma das imagens mais comentadas desta nova fase da relação.

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