Bomba de sensualidade: Matilde Reymão aposta em look atrevido no Rock In Rio Lisboa

Muito acarinhada pelo público português, Matilde Reymão tem vindo a afirmar-se como uma das atrizes em maior destaque da sua geração. Atualmente a dar vida a Francisca na nova novela da TVI, «A Madrasta», a jovem atriz conquista não só pela sua interpretação, mas também pela sua beleza natural e pelo estilo elegante que costuma exibir nas suas aparições públicas. Sempre atenta às tendências, Matilde voltou a captar todas as atenções durante o primeiro fim de semana do Rock in Rio.

Para marcar presença no festival, a atriz apostou num visual que conjugou sofisticação e descontração, sem perder a identidade própria. A peça principal foi um vestido preto comprido de linhas minimalistas, que se destacou pelo profundo decote lateral e pelas costas completamente abertas. O corte fluido da peça conferiu leveza ao conjunto, tornando-o uma escolha elegante e apropriada para um evento ao ar livre.

A completar o coordenado, Matilde escolheu um chapéu de inspiração cowboy, botas em tons neutros e acessórios dourados, elementos que reforçaram a influência western, uma das tendências que tem dominado a moda nesta temporada. A combinação entre peças clássicas e apontamentos mais irreverentes resultou num visual equilibrado e cheio de personalidade.

Conhecida por privilegiar escolhas simples, mas sofisticadas, a atriz voltou a demonstrar que é possível adaptar as tendências de moda ao ambiente descontraído de um festival sem abdicar da elegância. O resultado foi um look que rapidamente chamou a atenção e reforçou a imagem de Matilde Reymão como uma das figuras públicas portuguesas com maior sentido de estilo.

Entre música, animação e muita moda, o Rock in Rio voltou a reunir várias caras conhecidas, mas foi Matilde Reymão quem conseguiu destacar-se com um coordenado que alia conforto, modernidade e um toque de glamour.