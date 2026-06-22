Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

Bomba de sensualidade: Matilde Reymão aposta em look atrevido no Rock In Rio Lisboa

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 6min
Bomba de sensualidade: Matilde Reymão aposta em look atrevido no Rock In Rio Lisboa - TVI

Um fenómeno!

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Muito acarinhada pelo público português, Matilde Reymão tem vindo a afirmar-se como uma das atrizes em maior destaque da sua geração. Atualmente a dar vida a Francisca na nova novela da TVI, «A Madrasta», a jovem atriz conquista não só pela sua interpretação, mas também pela sua beleza natural e pelo estilo elegante que costuma exibir nas suas aparições públicas. Sempre atenta às tendências, Matilde voltou a captar todas as atenções durante o primeiro fim de semana do Rock in Rio.

Para marcar presença no festival, a atriz apostou num visual que conjugou sofisticação e descontração, sem perder a identidade própria. A peça principal foi um vestido preto comprido de linhas minimalistas, que se destacou pelo profundo decote lateral e pelas costas completamente abertas. O corte fluido da peça conferiu leveza ao conjunto, tornando-o uma escolha elegante e apropriada para um evento ao ar livre.

A completar o coordenado, Matilde escolheu um chapéu de inspiração cowboy, botas em tons neutros e acessórios dourados, elementos que reforçaram a influência western, uma das tendências que tem dominado a moda nesta temporada. A combinação entre peças clássicas e apontamentos mais irreverentes resultou num visual equilibrado e cheio de personalidade.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Conhecida por privilegiar escolhas simples, mas sofisticadas, a atriz voltou a demonstrar que é possível adaptar as tendências de moda ao ambiente descontraído de um festival sem abdicar da elegância. O resultado foi um look que rapidamente chamou a atenção e reforçou a imagem de Matilde Reymão como uma das figuras públicas portuguesas com maior sentido de estilo.

Entre música, animação e muita moda, o Rock in Rio voltou a reunir várias caras conhecidas, mas foi Matilde Reymão quem conseguiu destacar-se com um coordenado que alia conforto, modernidade e um toque de glamour.

Relacionados

«É assustador»: Ana Guiomar denuncia situação e deixa alerta

O gesto comovente de João Jesus para Sofia Ribeiro que deixa qualquer um em lágrimas

José Sá, jogador da Seleção Nacional, é casado com uma atriz que ficou conhecida na TVI

A Madrasta

Primeiros episódios «A Madrasta»: Simão descobre que o pai foi assassinado e começa a desconfiar de tudo

A Madrasta
Hoje

«A Madrasta»- Albano Jerónimo é Pedro: o homem que fez os filhos acreditarem que a mãe estava morta

A Madrasta
Hoje

Hoje é o grande dia: «A Madrasta», a nova novela, estreia esta noite

A Madrasta
Hoje

Exclusivo «A Madrasta»: Diana muda a sua identidade

A Madrasta
Ontem

«A Madrasta»: Quem é Diana? A mulher que regressa para recuperar a vida que lhe roubaram

A Madrasta
sáb, 20 jun

«A Madrasta» estreia a 22 de junho: uma mãe regressa após 20 anos e encontra os filhos contra si

A Madrasta
sex, 19 jun
Mais A Madrasta

Mais Vistos

José Sá, jogador da Seleção Nacional, é casado com uma atriz que ficou conhecida na TVI

Ontem
1

Últimos episódios «Amor à Prova»: Alice descobre que Amália se envolveu com Tomás e agride-a

Amor à Prova
seg, 15 jun
2

«Amor à Prova» chega ao fim esta semana: Cris e Alice ficam juntos?

Amor à Prova
Hoje
3

Exclusivo bombástico «Terra Forte»: José admite que denunciou António

Terra Forte
dom, 14 jun
4

Últimos episódios «Amor à Prova»: Fique a par das emoções finais da sua novela

Amor à Prova
sex, 19 jun
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Domingos morre

Amor à Prova
seg, 8 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Hoje é o grande dia: «A Madrasta», a nova novela, estreia esta noite

A Madrasta
Hoje

«Amor à Prova» chega ao fim esta semana: Cris e Alice ficam juntos?

Amor à Prova
Hoje

José Sá, jogador da Seleção Nacional, é casado com uma atriz que ficou conhecida na TVI

Ontem

Carlos Areia revela dor que nunca o abandonou: «Não sei por que não consigo»

sáb, 20 jun

Mudança radical! Famoso ator das novelas da TVI despede-se de Portugal e emociona os fãs

sex, 19 jun

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de António e Débora é descoberta

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Marta Andrino “apanhada em flagrante” por Frederico Amaral durante férias na Jamaica

Hoje

É um dos elementos chaves da seleção nacional e namora com uma atriz bem conhecida

A Fazenda
Hoje

«Perdi o meu Pai devagarinho e o João de repente»: Atriz famosa vive fase delicada

Hoje

Bomba de sensualidade: Matilde Reymão aposta em look atrevido no Rock In Rio Lisboa

A Madrasta
Hoje

«É assustador»: Ana Guiomar denuncia situação e deixa alerta

Amor à Prova
Hoje

O gesto comovente de João Jesus para Sofia Ribeiro que deixa qualquer um em lágrimas

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã