Vem aí «A Madrasta»: Escândalo antes do casamento! João Maria tranca Francisca em casa e atira a chave pela janela

Francisca (Matilde Reymão) prepara-se para sair de casa, mas é surpreendida por João Maria (Ruben Simões), que a impede de o fazer. Irritada com a situação, Francisca confronta-o.

João Maria desconfia de que Francisca possa estar a planear sabotear o casamento de Pedro (Albano Jerónimo). Para evitar que ela saia, tranca a porta e atira a chave pela janela, deixando Francisca furiosa.

Sem conseguir sair, Francisca liga para uma empresa para pedir ajuda, mas informam-na de que só conseguem enviar alguém durante a tarde. A notícia deixa-a ainda mais irritada.

João Maria questiona então Francisca sobre o que pretendia fazer no casamento de Pedro. Ela garante que ia para outro sítio, mas João Maria não acredita na sua explicação e aconselha-a a manter a calma.