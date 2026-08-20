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A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: Renato abraça Laura e faz promessa decisiva para salvar Francisca

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 16min
Vem aí «A Madrasta»: Renato abraça Laura e faz promessa decisiva para salvar Francisca - TVI

Renato garante que vai ajudar Francisca e Laura teme o pior.

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Em «A Madrasta», Renato (Sérgio Praia) conta a Laura (Madalena Brandão) que o detetive que contratou para encontrar o irmão de Xavier ainda não conseguiu descobrir nada. Laura, por sua vez, mostra-se preocupada com Francisca, pois considera que a jovem tem o mesmo olhar que a mãe tinha quando pegou no carro e o atirou contra uma parede.

Renato abraça Laura e garante-lhe que vai ajudar Francisca (Matilde Reymão), fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que ela repita o que aconteceu com a mãe.

Relembre-se que Xavier recebeu uma ameaça:

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