Vem aí «A Madrasta»: Renato abraça Laura e faz promessa decisiva para salvar Francisca

Em «A Madrasta», Renato (Sérgio Praia) conta a Laura (Madalena Brandão) que o detetive que contratou para encontrar o irmão de Xavier ainda não conseguiu descobrir nada. Laura, por sua vez, mostra-se preocupada com Francisca, pois considera que a jovem tem o mesmo olhar que a mãe tinha quando pegou no carro e o atirou contra uma parede.
Renato abraça Laura e garante-lhe que vai ajudar Francisca (Matilde Reymão), fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que ela repita o que aconteceu com a mãe.
Relembre-se que Xavier recebeu uma ameaça: