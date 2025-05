Matilde Reymão recorda episódio marcante: «Lembro-me de correr atrás dele, cheia de lágriminhas»

Estes atores da TVI não escondem o amor pelo Sporting. Alguns, até pisaram o relvado com os jogadores

Matilde Reymão não escondeu a alegria nem o orgulho pelo clube do coração. A atriz partilhou, nas redes sociais, vários registos do jogo que consagrou o Sporting como bicampeão nacional, mostrando-se verdadeiramente emocionada com o momento.

Vestida com a camisola verde e branca, a atriz viveu intensamente a noite de festa no Estádio José Alvalade, ao lado do noivo, o surfista Nic von Rupp. Entre vídeos e fotografias, a atriz mostrou-se a vibrar nas bancadas, a acompanhar cada jogada com entusiasmo e a celebrar a vitória dos leões com um sorriso contagiante.

Mas o que mais tocou os seguidores foi a memória especial que Matilde decidiu partilhar na descrição da publicação. Uma recordação de infância que revela a ligação profunda que mantém com o Sporting:

Quando era pequena, o meu programa preferido era ir ao Sporting com o meu pai. Íamos quase todos os fins de semana. Lembro-me de uma vez ele ir ver um dérbi e sair de casa às escondidas porque a minha mãe tinha medo que me levasse (por ser um jogo de alto risco). Mas eu ouvi o carro a sair da garagem e lembro-me de correr atrás dele, cheia de lágriminhas, para que não me deixasse para trás. São dessas memórias que guardo algumas das maiores alegrias da minha infância. E ontem, estar em Alvalade e vê-lo vencer, foi especial…”.

A partilha não passou despercebida aos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com palavras de carinho e admiração: «Perfeita em tudo!!! 💚», «O meu coração é verde e branco…💚💚», «Muitos parabéns 😍😍😍», «Já gostava de ti, agora ainda mais 💚💚💚💚💚💚».

Matilde Reymão tem vindo a conquistar o público não só pelo talento demonstrado nos ecrãs da TVI, mas também pela autenticidade com que partilha momentos da sua vida pessoal. Neste caso, uniu o desporto, a família e as emoções mais puras num testemunho que tocou milhares de corações.

Veja a partilha, aqui: