Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Sporting une Matilde Reymão a uma pessoa muito especial. E há um vídeo que o prova

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 46min
Sporting une Matilde Reymão a uma pessoa muito especial. E há um vídeo que o prova - TVI

Uma noite histórica para os sportinguistas e um vídeo guardado no telemóvel. Matilde Reymão não resistiu e há uma pessoa especial envolvida.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Matilde Reymão assinalou a passagem do Sporting aos quartos de final de uma competição europeia, Liga dos Campeões, com um vídeo especial partilhado nas redes sociais. Na quarta-feira, 18 de março, a atriz publicou imagens em que aparece ao lado da irmã mais nova, Concha Reymão, ambas vestidas a rigor com as cores do clube.

No vídeo, as duas irmãs aparecem a dançar e a cantar um cântico do Sporting, num momento descontraído e carregado de emoção leonina.

Na legenda da publicação, Matilde Reymão revelou que as imagens foram encontradas por acaso:

«Encontrei no rolo de câmera… acho uma ótima oportunidade para partilhá-lo. Spoooooorting. Quantos somos por aqui? »

O vídeo rapidamente gerou entusiasmo entre os seguidores da atriz, muitos deles adeptos do clube de Alvalade.

Veja o video aqui: 

Recorde-se que Matilde Reymão é a protagonista de «A Protegida», onde veste a pele de Mariana Vilalobos:
 

Relacionados

Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação

«Cacau» fica para sempre no coração de Matilde Reymão. E, há um bom motivo

Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi volta a trabalhar na Açoreana ao lado de Maria de Fátima?

Terra Forte
Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações

Terra Forte
22 out 2025
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Para se vingar de Cris, Sara usa Bruno e beija-o?

Amor à Prova
Ontem
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
seg, 2 mar
4

Parecem as «Maldivas em estado puro», mas fala-se português: Será este destino o segredo mais bem guardado?

ter, 17 mar
5

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Terra Forte
seg, 2 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Depois de 'usar' Bruno, Sara parte-lhe o coração

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Jogo perigoso! Maria de Fátima faz tudo para não perder Caio

Terra Forte
Hoje

Conhece esta mulher deslumbrante? É irmã de uma das atrizes mais famosas de Portugal

Terra Forte
Hoje

Há uma cena de «Terra Forte» que marcou Rita Pereira e acontece hoje: «Gostava que vissem»

Terra Forte
Ontem

Poucas pessoas sabem, mas esta apresentadora é, também, fisioterapeuta

ter, 17 mar

Vem aí em «Amor à Prova»: Confronto explosivo! Sara invade casa de Alice e faz ameaça

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Filhos e casamentos não salvam relações»: Atriz famosa fala sem filtros sobre vida a dois

Hoje

Insólito! Pedro Bianchi Prata relata episódio inesperado vivido durante corrida

Hoje

Sporting une Matilde Reymão a uma pessoa muito especial. E há um vídeo que o prova

Hoje

Conhece esta mulher deslumbrante? É irmã de uma das atrizes mais famosas de Portugal

Terra Forte
Hoje

Há uma cena de «Terra Forte» que marcou Rita Pereira e acontece hoje: «Gostava que vissem»

Terra Forte
Ontem

Filho de Inês Aires Pereira faz quatro anos e derrete as redes sociais: «Fofo máximo»

Para Sempre
Ontem
Mais Fora do Ecrã