Sporting une Matilde Reymão a uma pessoa muito especial. E há um vídeo que o prova

Matilde Reymão assinalou a passagem do Sporting aos quartos de final de uma competição europeia, Liga dos Campeões, com um vídeo especial partilhado nas redes sociais. Na quarta-feira, 18 de março, a atriz publicou imagens em que aparece ao lado da irmã mais nova, Concha Reymão, ambas vestidas a rigor com as cores do clube.

No vídeo, as duas irmãs aparecem a dançar e a cantar um cântico do Sporting, num momento descontraído e carregado de emoção leonina.

Na legenda da publicação, Matilde Reymão revelou que as imagens foram encontradas por acaso:

«Encontrei no rolo de câmera… acho uma ótima oportunidade para partilhá-lo. Spoooooorting. Quantos somos por aqui? »

O vídeo rapidamente gerou entusiasmo entre os seguidores da atriz, muitos deles adeptos do clube de Alvalade.

Veja o video aqui:

Recorde-se que Matilde Reymão é a protagonista de «A Protegida», onde veste a pele de Mariana Vilalobos:

