Pessoas comuns levam roupa na mala para férias, mas Matilde Reymão não. Surpreenda-se!

Matilde Reymão, 25 anos, voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez, com uma publicação que mistura bom humor, estilo e espírito de aventura. A atriz partilhou uma imagem à porta do aeroporto, pronta para embarcar de férias com uma mala de férias pouco comum: uma prancha de surf.

Na legenda da imagem, Matilde brincou com a situação ao escrever: “Este teve que vir para o feed 👯‍♀️”. E na própria fotografia lê-se a frase divertida: “2 types of girl in one bag” (em português:“Dois tipos de rapariga numa só mala”): enquanto uns levam biquínis e vestidos, a atriz vai preparada para enfrentar as ondas.

A publicação rapidamente gerou reações dos seguidores, incluindo do namorado, o surfista profissional Nic Von Rupp, que comentou com um simples mas expressivo “😍”. Entre os muitos elogios, uma seguidora não resistiu: “Boas férias Matilde ❤️ São bem merecidas princesa depois de finalizar mais um grande projeto. Ainda bem que para nós telespectadores temos a delícia de continuar a ver a tua" Mariana"🥰”.

A atriz, que se destacou em novelas como “A Protegida” e "Cacau”, mostra cada vez mais o seu lado descontraído e aventureiro fora do ecrã. Seja em campanhas de moda ou escapadinhas de férias, Matilde tem vindo a afirmar-se também como um ícone de estilo, com um toque irreverente que conquista o público.

Esta partilha é mais uma prova disso: uma fotografia aparentemente simples, mas que deixa no ar a curiosidade sobre o destino das suas férias.