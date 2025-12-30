«Escrevo isto com tristeza»: Matilde Reymão pede ajuda urgente

A atriz Matilde Reymão, conhecida do grande público pelo papel de Mariana na novela «A Protegida», voltou a usar a sua voz nas redes sociais para muito mais do que partilhar momentos do dia a dia. Reconhecida pela genuinidade, boa disposição e, sobretudo, pela generosidade com que se envolve em causas sociais, a atriz deixou esta segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, um desabafo que comoveu profundamente os seus seguidores.

Através de um story no Instagram, Matilde Reymão revelou ter tomado conhecimento de uma notícia devastadora: a associação Terra dos Sonhos foi vítima de um incêndio, que destruiu o espaço onde eram acolhidas e apoiadas inúmeras crianças e jovens. Trata-se de uma fundação sem fins lucrativos, dedicada ao desenvolvimento de programas terapêuticos e de bem-estar emocional, com um trabalho essencial junto de quem atravessa momentos particularmente difíceis.

Visivelmente abalada, a atriz partilhou uma mensagem sentida, sublinhando a importância desta instituição na sociedade e o impacto real que tem na vida de tantas famílias. “Só agora soube o que aconteceu na @terradossonhos_oficial”, começou por escrever, explicando que o incêndio destruiu “o lugar onde são acolhidas e apoiadas tantas crianças e jovens”. Matilde destacou ainda que esta organização leva esperança, acolhimento e carinho, tendo como principal missão concretizar sonhos e devolver alegria a quem mais precisa.

Apesar da tristeza evidente, a mensagem não foi apenas de lamento. Pelo contrário, a atriz fez questão de deixar um apelo à união e à solidariedade, reforçando que acredita na capacidade de todos contribuírem para a recuperação deste espaço tão especial. “Escrevo isto com tristeza, mas com a esperança de que todos possamos contribuir para reerguer este lugar”, concluiu, numa nota de esperança que rapidamente gerou uma onda de apoio nos comentários e partilhas.

Mais uma vez, Matilde Reymão demonstrou que a sua influência vai muito além da televisão, usando a sua visibilidade para chamar a atenção para causas que fazem a diferença e lembrando que, mesmo perante a adversidade, a solidariedade pode ser o primeiro passo para reconstruir sonhos.

