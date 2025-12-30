«Escrevo isto com tristeza»: Matilde Reymão pede ajuda urgente

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:38
«Escrevo isto com tristeza»: Matilde Reymão pede ajuda urgente - TVI

Um momento inesperado e de grande tristeza.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A atriz Matilde Reymão, conhecida do grande público pelo papel de Mariana na novela «A Protegida», voltou a usar a sua voz nas redes sociais para muito mais do que partilhar momentos do dia a dia. Reconhecida pela genuinidade, boa disposição e, sobretudo, pela generosidade com que se envolve em causas sociais, a atriz deixou esta segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, um desabafo que comoveu profundamente os seus seguidores.

Através de um story no Instagram, Matilde Reymão revelou ter tomado conhecimento de uma notícia devastadora: a associação Terra dos Sonhos foi vítima de um incêndio, que destruiu o espaço onde eram acolhidas e apoiadas inúmeras crianças e jovens. Trata-se de uma fundação sem fins lucrativos, dedicada ao desenvolvimento de programas terapêuticos e de bem-estar emocional, com um trabalho essencial junto de quem atravessa momentos particularmente difíceis.

Visivelmente abalada, a atriz partilhou uma mensagem sentida, sublinhando a importância desta instituição na sociedade e o impacto real que tem na vida de tantas famílias. “Só agora soube o que aconteceu na @terradossonhos_oficial”, começou por escrever, explicando que o incêndio destruiu “o lugar onde são acolhidas e apoiadas tantas crianças e jovens”. Matilde destacou ainda que esta organização leva esperança, acolhimento e carinho, tendo como principal missão concretizar sonhos e devolver alegria a quem mais precisa.

Apesar da tristeza evidente, a mensagem não foi apenas de lamento. Pelo contrário, a atriz fez questão de deixar um apelo à união e à solidariedade, reforçando que acredita na capacidade de todos contribuírem para a recuperação deste espaço tão especial. “Escrevo isto com tristeza, mas com a esperança de que todos possamos contribuir para reerguer este lugar”, concluiu, numa nota de esperança que rapidamente gerou uma onda de apoio nos comentários e partilhas.

Mais uma vez, Matilde Reymão demonstrou que a sua influência vai muito além da televisão, usando a sua visibilidade para chamar a atenção para causas que fazem a diferença e lembrando que, mesmo perante a adversidade, a solidariedade pode ser o primeiro passo para reconstruir sonhos.

Relembre-se que a atriz Matilde Reymão e o surfista Nick Von Rupp estão noivos e a viver uma das suas fases mais felizes: 

Relacionados

Menu de passagem de ano: entradas, pratos e sobremesas para uma noite inesquecível

Ana Guiomar é Amália em «Amor à Prova»: o aborto traumático que ela tenta esconder do mundo

Mais Vistos

«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.

Ontem
1

Pedro Bianchi Prata

seg, 20 out
2

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus e os filhos ficam incrédulos com o valor que vão receber

Terra Forte
seg, 8 dez
3

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Ontem
4

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

sáb, 22 fev
5

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando

Terra Forte
Hoje

Cris, de «Amor à Prova»: o papel de José Condessa marcado por amor, ciúmes e um filho inesperado

Ontem

«Não passava o natal com a minha família há 14 anos»: Laura Figueiredo faz revelação comovente

Hoje

«Escrevo isto com tristeza»: Matilde Reymão pede ajuda urgente

Hoje

“Mais que feliz”: Rita Pereira revela finalmente o motivo da sua alegria

Terra Forte
Hoje

Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero

A Protegida
Hoje
FORA DO ECRÃ

Imagens nunca antes vistas: Matilde Reymão mostra os momentos mais emocionantes de 2025

A Protegida
Hoje

“Mais que feliz”: Rita Pereira revela finalmente o motivo da sua alegria

Terra Forte
Hoje

Maria Botelho Moniz derrete corações com experiência que o filho jamais esquecerá

Hoje

«Não passava o natal com a minha família há 14 anos»: Laura Figueiredo faz revelação comovente

Hoje

«Escrevo isto com tristeza»: Matilde Reymão pede ajuda urgente

Hoje

Menu de passagem de ano: entradas, pratos e sobremesas para uma noite inesquecível

Hoje
Mais Fora do Ecrã