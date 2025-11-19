«Tenho sempre um bocadinho de receio»: Matilde Reymão submete-se a tratamento

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 9min
Matilde Reymão revela segredo.

Matilde Reymão, de 25 anos, atriz que dá vida a Mariana na novela «A Protegida», revelou recentemente ter recorrido a um tratamento de botox na zona dos trapézios, explicando que o fez apenas para aliviar a dor e relaxar a região do pescoço e ombros.

Conhecida pela sua leveza e bom humor, Matilde partilhou a sua experiência: "Há anos que tenho alguma tensão e dor nesta zona, e isso começou a afetar as minhas atividades e o meu dia a dia. Por isso, decidi experimentar este tratamento com a Dra. Melanie, que me foi altamente recomendada para este procedimento."

A atriz confessou que, apesar de ter algum receio em relação a agulhas ou tratamentos mais invasivos, sentiu-se totalmente segura graças ao profissionalismo da médica: "A Dra. deixou-me super tranquila e esclareceu todas as dúvidas que tinha."

O tratamento trouxe resultados imediatos e notórios, proporcionando a Matilde vários benefícios:

  • Menos tensão na zona dos trapézios

  • Alívio cervical, reduzindo dores e desconfortos

  • Sensação de leveza, permitindo maior conforto no dia a dia

  • Não bloqueia movimentos, mantendo a mobilidade natural

  • Não altera a postura, garantindo que o corpo continua alinhado

  • Não impede treinar ou realizar atividades, permitindo manter a rotina normal

Este tipo de procedimento mostra como o botox pode ser utilizado para fins terapêuticos, ajudando a aliviar dores musculares e tensões sem comprometer a funcionalidade do corpo. Matilde Reymão é um exemplo de como, com orientação profissional adequada, é possível combinar bem-estar, saúde e rotina ativa.

