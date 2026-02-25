A Protegida

Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação

  • TVI Novelas
  • Há 31 min
Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação - TVI

Mudança Radical!

Aos 26 anos, Matilde Reymão afirma-se como uma das atrizes e modelos portuguesas de maior destaque da sua geração. Com uma presença cada vez mais sólida na ficção nacional, está atualmente consolidada como uma das principais estrelas da TVI, dando vida à personagem Mariana na novela A Protegida.

Reconhecida pela sua beleza natural, carisma, genuinidade e boa disposição, Matilde Reymão conquista também o público pelo seu talento e autenticidade dentro e fora do ecrã. Recentemente, nos bastidores das gravações de A Protegida, a atriz protagonizou um momento divertido e inesperado ao lado do seu hair stylist, Ruan. Numa brincadeira no guarda-roupa e no cabelo, decidiu experimentar uma peruca ruiva e o resultado surpreendeu-a.

Com cabelo comprido e franja, a transformação foi imediata e revelou um visual irreverente e surpreendente. Entre risos e entusiasmo, a atriz mostrou-se encantada com a mudança e curiosa com esta nova imagem. O momento não ficou apenas nos bastidores. Matilde Reymão partilhou no Instagram várias fotografias onde surge totalmente transformada, exibindo o novo visual ruivo.

Apesar da mudança radical, os seguidores concordaram num ponto: a atriz continua igualmente encantadora, provando que a sua versatilidade e presença marcante brilham em qualquer registo. Entre talento, carisma e uma espontaneidade que a aproxima do público, Matilde Reymão continua a afirmar-se como uma das figuras mais cativantes da televisão portuguesa.

