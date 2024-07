Vem aí em «Cacau»: O que esconde Guto? Cacau fica desconfiada do amigo

Em «Cacau», Guto (Vitor Britto) diz liminarmente a Cacau (Matilde Reymão) que ela não tem de ter pena nenhuma de ter afastado Marco (Diogo Amaral) da sua vida por ele não prestar. Cacau percebe que Guto lhe está a esconder alguma coisa, olhando-o desconfiada. Guto fica aflito.

Guto disfarça a Cacau somente achar que Marco não é de confiança, tanto devido à sua ligação com Cony como por ter querido casar com ela a todo o custo. Guto também refere suspeitar que Marquinho possa ser filho dele, visto ela nunca se ter lembrado de se ter envolvido com ele. Cacau fica pensativa. Guto sorri satisfeito por Cacau lhe contar que vai até Portugal contar a Tiago (José Condessa) toda a verdade sobre o ter afastado de si por causa de Cony, dizendo esperar que ele a perdoe e possam ficar juntos.

Recorde-se que Guto sabe que Marquinho é filho de Tiago:

