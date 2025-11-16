Cacau

A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde

A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde - TVI

A atriz Matilde Reymão Nogueira, de 25 anos, continua a cativar o público português. Reconhecida pela interpretação de Mariana em “A Protegida” e, mais recentemente, pela personagem Clara na novela “Cacau”, a jovem voltou a ser tema nas redes sociais — desta vez por um motivo que entusiasmou os fãs: a expectativa por uma segunda temporada da produção.

Nos últimos dias, os comentários e pedidos dirigidos à atriz multiplicaram-se, com seguidores a manifestarem a vontade de ver a história continuar. Um fã questionou diretamente: «Se te fizessem esse convite em fazer 2 temporada d cacau farias?! A personagem foi mt eu.» A resposta de Matilde não deixou margem para dúvidas. A atriz confessou que adoraria regressar ao projeto e reencontrar toda a equipa: «Sim, sim, sim! Aliás, tenho recebido muitas perguntas e pedidos de uma segunda temporada. Eu também adorava. E o Zezinho também ia gostar. Ou não? @zecondessa. Aliás, acho que todo o elenco e a equipa iriam adorar reunir-se novamente».

Esta reação reforça o carinho de Matilde pela novela e pela experiência vivida durante as gravações. Os fãs, por sua vez, continuam a alimentar a esperança de que a história possa realmente ter continuidade, mostrando que “Cacau” deixou uma marca especial no público.

É ainda importante recordar que Matilde Reymão é conhecida pela sua relação com o surfista Nick Von Rupp, com quem está noiva, mantendo uma presença mediática cada vez mais sólida e acarinhada.

Com a sua espontaneidade, beleza natural e sentido de humor, Matilde Reymão demonstra mais uma vez porque é uma das atrizes mais queridas da nova geração. Entre projetos televisivos de sucesso e momentos leves nas redes sociais, a artista continua a conquistar fãs em Portugal e além-fronteiras, com um toque extra de simpatia e autenticidade.

