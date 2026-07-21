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Poucos sabem, mas o filho de Jorge Jesus é um dos grandes amigos de ator da TVI. E até têm um negócio em comum

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 6min
Poucos sabem, mas o filho de Jorge Jesus é um dos grandes amigos de ator da TVI. E até têm um negócio em comum - TVI

Mauro Reis tem estado no centro das atenções. E não é só por ser filho de selecionador nacional

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Muito se tem falado de Mauro Reis de Jesus nos últimos dias, sobretudo depois de a imprensa internacional ter voltado a destacar o filho mais novo de Jorge Jesus. Mas há uma fase menos conhecido da sua vida que continua a despertar curiosidade: a amizade próxima que mantém com José Condessa e que acabou por dar origem a uma parceria empresarial.

A ligação entre os dois nasceu durante a passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo. Nessa altura, Mauro passava longos períodos no Rio de Janeiro e foi precisamente aí que conheceu o ator português. O futebol acabou por servir de ponto de encontro para uma amizade que rapidamente se fortaleceu fora dos estádios.

Em declarações recentes, Mauro recordou que José Condessa se tornou presença habitual nos jogos do Flamengo, ao ponto de existir uma brincadeira recorrente entre ambos. "Eu dizia que ele era o amuleto e que tinha de ir", contou, revelando a cumplicidade que foram construindo naquela fase.

Com o passar dos anos, a amizade evoluiu para os negócios. Em 2022, os dois lançaram a Amen, uma marca de amêndoa amarga que procurou ser diferente, afastando-se do conceito tradicional da amarguinha algarvia. O projeto passou a juntar dois universos muito distintos: o empreendedorismo de Mauro e a visibilidade pública de José Condessa.

Hoje, apesar de seguirem carreiras diferentes, a relação entre os dois continua sólida. O filho de Jorge Jesus encontrou em Zé Condessa uma amizade para a vida e uma parceria de confiança, numa história que começou através do futebol, mas que acabou por abrir portas a desafios longe dos relvados que tornaram o apelido Jesus conhecido em todo o mundo.

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