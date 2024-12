Exclusivo «A Fazenda»: Vânia dá um golpe baixo para o seu grande segredo não ser descoberto

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) olha esperançoso para Mafalda (Inês Aguiar) a dizer que descobriu que Vânia (Maya Booth) ia com alguém no carro dia em que atropelou o homem.

Mafalda diz a Vânia ter apurado que ia outra pessoa no carro quando o homem foi atropelado. Vânia passa ao ataque a avisar Mafalda que denuncia que ela é amante de Gustavo se ela continuar a defender Eduardo. Mafalda sai muito tensa com Eduardo.

Mafalda e Eduardo jantam, sorrindo com cumplicidade um para o outro. Eduardo percebe que alguma coisa se passa com Mafalda, que lhe diz ter de regressar já a Angola. Mafalda e Eduardo olham-se com atração, acabando por não resistir a beijarem-se.