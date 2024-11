Há um pormenor das novas fotografias de Ana Guiomar que está a chamar à atenção

Esta sexta-feira, 8 de novembro de 2024, Ana Guiomar partilhou três registos fotográficos de um look que está a fazer furor.

Com um conjunto alfazema composto por mini-saia e casaco e com uma blusa preta, a atriz está deslumbrante. No entanto, há um pormenor que está a chamar à atenção, que é nada mais nada menos do que o toque final deste look: as meias até ao joelho.

Este detalhe faz a diferença no outfit da atriz, que deixou os fãs rendidos: «Adoro», «Mas que bem», «Estás linda».

Recorde-se que Ana Guiomar é uma das atrizes mais acarinhadas pelo público português e que, neste momento, pode vê-la a vestir a pele de Aida Trindade em «Festa é Festa»: