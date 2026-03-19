«Acordámos com a pior notícia»: Atriz acarinhada pelo público lança apelo importante que envolve as crianças

Melânia Gomes recorreu às redes sociais para lançar um alerta sobre uma alteração legislativa europeia que considera gravíssima. Na quarta-feira, 18 de março, a atriz publicou um vídeo em que explica, em detalhe, o que está em causa e apela à mobilização da sociedade.

«Hoje acordamos com a pior notícia de sempre. Certamente já a viram, mas muitos provavelmente não percebem o que é que está em causa. Eu vou tentar explicar-vos, é complexo, mas fiquem comigo até ao fim, porque há um apelo muito importante e precisamos de todos.»

No vídeo, a atriz explica que a legislação europeia que atualmente obriga as plataformas digitais a denunciar e remover conteúdos de abuso sexual infantil corre o risco de ser revogada. Uma mudança que Melânia Gomes considera inaceitável:

«As plataformas que têm, para já, obrigação, embora não façam, mas têm obrigação, por lei, de denunciarem e retirarem todo o material pornográfico de abusos sexuais infantis que circulem pela internet, vai deixar de ter essa obrigação. Ou seja, descaradamente, estão a dizer que é ok esse material circular, livremente, pela internet, sem qualquer consequência.»

O apelo da atriz tem um público-alvo bem definido, mas é dirigido a toda a sociedade:

«Precisamos das mães dos sobreviventes de abusos sexuais, precisamos das pessoas que tenham dois dedos de testa e que se revoltem e que partilhem esta carta e marquem o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia.»

Melânia Gomes terminou o vídeo com uma mensagem direta, pedindo a partilha massiva de uma carta dirigida às instituições europeias:

«Fui clara? Por isso, este vídeo é um apelo. Por favor, ajudem-nos a partilhar esta carta. Marquem a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu. Vamos provar-lhes que estamos de olhos abertos e que não é ok as nossas crianças continuarem a ser um produto e um negócio.»