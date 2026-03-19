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«Acordámos com a pior notícia»: Atriz acarinhada pelo público lança apelo importante que envolve as crianças

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 20min
«Acordámos com a pior notícia»: Atriz acarinhada pelo público lança apelo importante que envolve as crianças - TVI

A maioria das pessoas não sabe o que está prestes a acontecer. Melânia Gomes decidiu pronunciar-se e lançou um apelo importante que envolve crianças.

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Melânia Gomes recorreu às redes sociais para lançar um alerta sobre uma alteração legislativa europeia que considera gravíssima. Na quarta-feira, 18 de março, a atriz publicou um vídeo em que explica, em detalhe, o que está em causa e apela à mobilização da sociedade.

«Hoje acordamos com a pior notícia de sempre. Certamente já a viram, mas muitos provavelmente não percebem o que é que está em causa. Eu vou tentar explicar-vos, é complexo, mas fiquem comigo até ao fim, porque há um apelo muito importante e precisamos de todos.»

No vídeo, a atriz explica que a legislação europeia que atualmente obriga as plataformas digitais a denunciar e remover conteúdos de abuso sexual infantil corre o risco de ser revogada. Uma mudança que Melânia Gomes considera inaceitável:

«As plataformas que têm, para já, obrigação, embora não façam, mas têm obrigação, por lei, de denunciarem e retirarem todo o material pornográfico de abusos sexuais infantis que circulem pela internet, vai deixar de ter essa obrigação. Ou seja, descaradamente, estão a dizer que é ok esse material circular, livremente, pela internet, sem qualquer consequência.»

O apelo da atriz tem um público-alvo bem definido, mas é dirigido a toda a sociedade:

«Precisamos das mães dos sobreviventes de abusos sexuais, precisamos das pessoas que tenham dois dedos de testa e que se revoltem e que partilhem esta carta e marquem o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia.»

Melânia Gomes terminou o vídeo com uma mensagem direta, pedindo a partilha massiva de uma carta dirigida às instituições europeias:

«Fui clara? Por isso, este vídeo é um apelo. Por favor, ajudem-nos a partilhar esta carta. Marquem a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu. Vamos provar-lhes que estamos de olhos abertos e que não é ok as nossas crianças continuarem a ser um produto e um negócio.»

 Veja aqui o vídeo: 

 

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