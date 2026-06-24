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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Chocante! Babi faz algo impensável, após entregar a filha

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 55min
Vem aí em «Terra Forte»: Chocante! Babi faz algo impensável, após entregar a filha - TVI

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Em «Terra Forte», todos continuam espantados com o comportamento de Babi (Melissa Matos), que sai de casa para celebrar ter entregado Luna a Vivi (Sofia Nicholson). Eva (Josefine Winkler) vinca que não vai desistir de ser ela a ficar com a sobrinha, trocando um olhar de força com Joana (Vera Macedo).

Babi, que foi sair com as amigas, repara em Caio (Bruno Cabrerizo), não perdendo tempo em ir ter com ele a dizer-lhe estar interessada nele, dizendo que decidiu que a partir de agora só se vai envolver com homens mais velhos que não pensem em ter filhos, comentando que conseguiu livrar-se da sua filha. Babi beija Caio, que corresponde.

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