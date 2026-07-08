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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Babi quer usar a filha para ganhar dinheiro

  • TVI Novelas
  • Há 52 min
Vem aí em «Terra Forte»: Babi quer usar a filha para ganhar dinheiro - TVI

É o choque absoluto.

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Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) explica a Babi (Melissa Matos) que Luna pode ser a solução para Dudu (Tomás Taborda) por ser sua irmã.

Babi mostra-se interessada em obter uma compensação financeira para deixar Luna ajudar Dudu. Rosinha fica chocada com a atitude.

A filha de Vivi ironiza com Dani sobre Caio (Bruno Cabrerizo) e confirma que quer dinheiro para permitir que Luna ajude Dudu. Rosinha tenta negociar com ela.

Dani conta a Rosinha que Babi só aceita ajudar Dudu, mediante pagamento, deixando-a indignada.

Babi decide lucrar com a possibilidade de Luna ser dadora para Dudu e tenta atrasar a adoção, deixando Caio chocado.

Recorde-se que Babi já tinha assumido não quer saber da filha:

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