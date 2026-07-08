Vem aí em «Terra Forte»: Babi quer usar a filha para ganhar dinheiro

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) explica a Babi (Melissa Matos) que Luna pode ser a solução para Dudu (Tomás Taborda) por ser sua irmã.
Babi mostra-se interessada em obter uma compensação financeira para deixar Luna ajudar Dudu. Rosinha fica chocada com a atitude.
A filha de Vivi ironiza com Dani sobre Caio (Bruno Cabrerizo) e confirma que quer dinheiro para permitir que Luna ajude Dudu. Rosinha tenta negociar com ela.
Dani conta a Rosinha que Babi só aceita ajudar Dudu, mediante pagamento, deixando-a indignada.
Babi decide lucrar com a possibilidade de Luna ser dadora para Dudu e tenta atrasar a adoção, deixando Caio chocado.
Recorde-se que Babi já tinha assumido não quer saber da filha: