Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Onde está Vivi? Filhos entram em desespero

  • TVI Novelas
  • Há 36 min
Vem aí em «Terra Forte»: Onde está Vivi? Filhos entram em desespero - TVI

Ninguém sabe do seu paradeiro.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos), Kadu (Vicente Ramirez), Eva (Josefine Winkler) e Vini (Gustavo Alves) estão muito intrigados por Vivi (Sofia Nicholson) ter saído quando é hábito tomarem o pequeno-almoço juntos ao Domingo.

Todos continuam apreensivos por Vivi ter saído de carro e ter o telefone desligado, aventando se ela terá discutido com Marcus (Vitor Hugo). Olham surpresos para Kadu a dizer que também já se apercebeu como Marcus trata mal a mãe, mas refere terem problemas mais graves por não terem como pagar as indemnizações das vítimas da Komibem.

Recorde-se que Vivi tem estado de cabeça perdida:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria antevê o pior

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima faz chantagem com Vivi

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem

Terra Forte
Hoje

Terra Forte- Maria de Fátima surpreende: «A Vivi remete-se ao silêncio e eu retiro a queixa contra o seu marido»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Armando tem um plano para acabar com a vida de Marcus

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- António confronta Flor e Sammy: «Estavam a ter uma discussão amorosa?»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Flor deixa Sammy sem palavras: «Valeu a pena?»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Maria de Fátima: «Não há outra solução, senão quem fica acabada sou eu»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Este é o tipo de café que “devia ser proibido” e muitos portugueses ainda têm em casa

seg, 24 nov
1

Veja como os filhos de Mickael Carreira e Laura Figueiredo já cresceram

6 fev 2024
2

«Sei que tenho andado um pouco mais ausente»: Mickael Carreira toma decisão que pode mudar o futuro

Ontem
3

«É irresponsável e perigoso»: Sofia Grillo perde a paciência e defende Nuno Markl

Festa é Festa
Ontem
4

Sofia Grillo

Ontem
5

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi perde a única prova que podia denunciar Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Bomba! Afinal, Nuno não é o pai do filho bebé de Gina

A Protegida
Ontem

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida

Ontem

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Ontem

Ruy de Carvalho derrete corações com o bisneto. E foi este detalhe que escapou a todos

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi prepara fuga e revela ameaças mortais

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

«É irresponsável e perigoso»: Sofia Grillo perde a paciência e defende Nuno Markl

Festa é Festa
Ontem

Maria Botelho Moniz está agora viver em família aquilo que a maioria já viveu há uns meses

Ontem

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Ontem

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida

Ontem

Ruy de Carvalho derrete corações com o bisneto. E foi este detalhe que escapou a todos

Ontem

«Sei que tenho andado um pouco mais ausente»: Mickael Carreira toma decisão que pode mudar o futuro

Ontem
Mais Fora do Ecrã