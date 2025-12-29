Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Marcus perde a cabeça e deixa os filhos fora de casa

Babi, Eva e Vini enfrentam a pior noite das suas vidas.

Em «Terra Forte», Eva, Babi (Melissa Matos) e Vini dirigem-se à polícia com a intenção de apresentar queixa contra Marcus (Vitor Hugo), na tentativa de impedir que ele os expulse de casa.

Entretanto, Glória (Maria João Pinho) confronta Marcus, queixando-se de ter sido humilhada publicamente por Eva e Babi, depois de ter sido exposta como sua amante. Mostra-se surpreendida ao saber que Marcus expulsou os próprios filhos de casa.

Já na esquadra, Babi, Eva e Vini saem frustrados, uma vez que não conseguem apresentar queixa por não haver agentes disponíveis para os atender. Preocupados, começam a questionar-se sobre onde irão passar a noiteArmando (Ricardo Carriço)  fica em choque quando Babi lhe conta que os três foram expulsos de casa pelo pai. Babi, Eva e Vini explicam-lhe que tudo aconteceu depois de terem confrontado Marcus por manter uma relação extraconjugal há mais de dez anos, situação que rapidamente se descontrolou, levando Marcus a pô-los na rua.

Pensativo, Armando admite que talvez consiga ajudá-los. É então que Vini revela a Eva que Armando é o dono da Super Luso. Eva e Vini não escondem o seu desagrado quando Babi assume que mantém uma relação com Armando apenas numa lógica de troca de favores, justificando que ele lhe proporciona uma vida melhor.

Perante o impasse, Armando convida-os a ficar em sua casa. Eva e Vini trocam um olhar tenso, conscientes de que não têm mais ninguém a quem recorrer.

Vivi (Sofia Nicholson) fica atónita por Jennifer lhe dizer que Armando vai trazer os filhos dela lá para casa por Marcus os ter expulsado. Vivi está feliz por poder rever os filhos, mas Jennifer alerta- a que eles não a podem ver ali depois de todo o trabalho que ela teve de simular a sua morte-

Recorde-se que Marcus também já foi agressivo com Vivi:

