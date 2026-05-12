Vem aí em «Terra Forte»: Babi foge com Cobra?

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) diz comprometida a Cobra (ricardo Burgos) ter avisado a família que ia viajar com ele. Fica aflita ao ver Vivi (Sofia Nicholson) a aproximar-se com Armando (Ricardo Carriço) a perguntar-lhe o que está a fazer.
Vivi diz a Babi que não vai permitir que ela se vá embora com Cobra, criticando-a por namorar com alguém muito mais velho que ela. Armando apoia Vivi e Babi acusa-o de não ter moral para falar, por pagar a raparigas para saírem com ele. Cobra fica surpreendido enquanto Armando se cala comprometido.
Cobra insiste com Vivi para deixar Babi ir com ele, dizendo que se ela se arrepender pode regressar e reforça que se apaixonou por Babi, que sorri derretida.