Vem aí em «Terra Forte»: Babi, filha de Vivi, tem encontros com homens a troco de dinheiro

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) admite a Armando (Ricardo Carriço) ser a primeira vez que está a fazer aquilo, sendo nova no Sugarworld, assumindo que a sua família está a passar por um momento difícil, e precisar de dinheiro para não afundar com eles.

Armando dá-lhe a mão a prometer-lhe ir correr tudo bem.

Armando pergunta a Babi se quer ir a algum lado consigo, assentindo precisarem de falar do que lhe pode oferecer para se conhecerem melhor. Sorriem a estabelecerem aquele acordo.

Recorde-se que Armando é dono dos supermercados que estão em guerra com o pai de Babi: