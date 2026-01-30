Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sedução e traição dentro da mesma casa

Vem aí em «Terra Forte»: Sedução e traição dentro da mesma casa

Prepare-se para uma reviravolta.

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) anui a  Mané (Simão Fumega) e Joana (Vera Macedo) que já não vão precisar do dinheiro de lhes alugar um quarto, uma vez que vão receber dos seguros, mas não se importam que eles continuem ali, sorrindo-lhes insinuante. Vini sai dali sem querer ver aquilo. Joana vai atrás dele. Babi beija Mané.

Joana puxa Vini (Gustavo Alves) para si, insistindo estarem à vontade por Mané não se importar com isso. Vini não resiste mais e beija Joana com desejo.

Recorde-se que Mané e Joana tinha viajado para o Brasil para vir em busca de Rosinha:

