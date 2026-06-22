Vem aí em «Terra Forte»: Babi quer livrar-se de Luna e toma decisão polémica

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) olha atónita para Babi (Melissa Matos) a dizer-lhe que concorda plenamente que seja ela a ficar com Luna, querendo já que tratem de todos os trâmites legais para se poder livrar daquele fardo com a filha.
Eva fala com Vini, Joana e Mané de amanhã ir entregar uma petição em tribunal para ficar com Luna, não querendo saber que tenha de esgrimir forças com Vivi pela bebé. Babi entra a dizer querer celebrar que Vivi vá ficar com Luna. Vini questiona-a se vai deixar mesmo de ver Luna como sua filha.
Babi vinca não se ir arrepender de deixar que seja Vivi a criar Luna, não querendo nunca mais ter filhos por não querer que alguém seja dependente dela. Todos a olham reprovadores.
Recorde a crueldade que Babi disse sobre a filha: