Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Babi quer livrar-se de Luna e toma decisão polémica

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:57
Vem aí em «Terra Forte»: Babi quer livrar-se de Luna e toma decisão polémica - TVI

Choque absoluto.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) olha atónita para Babi (Melissa Matos) a dizer-lhe que concorda plenamente que seja ela a ficar com Luna, querendo já que tratem de todos os trâmites legais para se poder livrar daquele fardo com a filha.

Eva fala com Vini, Joana e Mané de amanhã ir entregar uma petição em tribunal para ficar com Luna, não querendo saber que tenha de esgrimir forças com Vivi pela bebé. Babi entra a dizer querer celebrar que Vivi vá ficar com Luna. Vini questiona-a se vai deixar mesmo de ver Luna como sua filha.

Babi vinca não se ir arrepender de deixar que seja Vivi a criar Luna, não querendo nunca mais ter filhos por não querer que alguém seja dependente dela. Todos a olham reprovadores.

Recorde a crueldade que Babi disse sobre a filha:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Dani recebe uma notícia devastadora

Vem aí em «Terra Forte»: Começa a busca por Cobra

Terra Forte

Terra Forte: Susette fica em alerta ao ver desespero de Maria de Fátima por Dudu

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de António e Débora é descoberta

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Caio rapta Luna a mando de Cobra

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: E se Dani não for compatível com Dudu? Começa a busca por um dador de medula

Terra Forte
sáb, 20 jun

Vem aí em «Terra Forte»: Estado crítico de Dudu leva Rosinha a tomar decisão imediata

Terra Forte
sáb, 20 jun

Terra Forte: Babi recusa assumir a filha e gera revolta em todos

Terra Forte
sex, 19 jun
Mais Terra Forte

Mais Vistos

José Sá, jogador da Seleção Nacional, é casado com uma atriz que ficou conhecida na TVI

Ontem
1

Exclusivo «Amor à Prova»: Domingos morre

Amor à Prova
seg, 8 jun
2

Últimos episódios «Amor à Prova»: Fique a par das emoções finais da sua novela

Amor à Prova
sex, 19 jun
3

Exclusivo bombástico «Terra Forte»: José admite que denunciou António

Terra Forte
dom, 14 jun
4

Últimos episódios «Amor à Prova»: Alice descobre que Amália se envolveu com Tomás e agride-a

Amor à Prova
seg, 15 jun
5

«Amor à Prova» chega ao fim esta semana: Cris e Alice ficam juntos?

Amor à Prova
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Hoje é o grande dia: «A Madrasta», a nova novela, estreia esta noite

A Madrasta
Hoje

«Amor à Prova» chega ao fim esta semana: Cris e Alice ficam juntos?

Amor à Prova
Hoje

José Sá, jogador da Seleção Nacional, é casado com uma atriz que ficou conhecida na TVI

Ontem

Carlos Areia revela dor que nunca o abandonou: «Não sei por que não consigo»

sáb, 20 jun

Mudança radical! Famoso ator das novelas da TVI despede-se de Portugal e emociona os fãs

sex, 19 jun

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de António e Débora é descoberta

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

O gesto comovente de João Jesus para Sofia Ribeiro que deixa qualquer um em lágrimas

Amor à Prova
Hoje

Em biquíni e com muita cor: o novo look de Liliana Santos é pura inspiração para as férias

Ontem

José Sá, jogador da Seleção Nacional, é casado com uma atriz que ficou conhecida na TVI

Ontem

Carlos Areia revela dor que nunca o abandonou: «Não sei por que não consigo»

sáb, 20 jun

Imperdível! Atriz da TVI faz suspirar todos os que cresceram nos anos 80

sex, 19 jun

Mudança radical! Famoso ator das novelas da TVI despede-se de Portugal e emociona os fãs

sex, 19 jun
Mais Fora do Ecrã