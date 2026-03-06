Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) descobre que existe alguém que pode ajudar a localizar o carro procurado. Entretanto, Armando (Ricardo Carriço) fica visivelmente constrangido quando Rosa Maria comenta que é evidente que ele está apaixonado por Vivi (Sofia Nicholson) . Ao mesmo tempo, Babi (Melissa Matos) dirige-se ao homem do motelito e exige que ele a acompanhe, pois precisa da sua ajuda.

Determinada a encontrar uma pista, Sammy pede a um colega que tente recuperar o telemóvel do homem do motelito, acreditando que aquele aparelho pode conter a chave para salvar uma vida. Mais tarde, Sammy explica a Cobra a confusão que se instalou depois de terem seguido o carro errado na tentativa desesperada de encontrar Vivi.

Durante a conversa, Sammy revela toda a verdade: Vivi fingiu a própria morte para salvar a família da falência. Convencidos de que ela não merece ser julgada por ter agido em desespero para proteger os seus, Sammy e Cobra mostram-se solidários com a sua decisão. No entanto, a frustração cresce quando percebem que continuam sem conseguir aceder aos dados do telemóvel de Marcus (Vitor Hugo), a possível peça decisiva para descobrir o que realmente aconteceu a Vivi.