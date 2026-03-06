Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:50
Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada - TVI

A tentativa de resgate complica-se.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) descobre que existe alguém que pode ajudar a localizar o carro procurado. Entretanto, Armando (Ricardo Carriço) fica visivelmente constrangido quando Rosa Maria comenta que é evidente que ele está apaixonado por Vivi (Sofia Nicholson) . Ao mesmo tempo, Babi (Melissa Matos) dirige-se ao homem do motelito e exige que ele a acompanhe, pois precisa da sua ajuda.

Determinada a encontrar uma pista, Sammy pede a um colega que tente recuperar o telemóvel do homem do motelito, acreditando que aquele aparelho pode conter a chave para salvar uma vida. Mais tarde, Sammy explica a Cobra a confusão que se instalou depois de terem seguido o carro errado na tentativa desesperada de encontrar Vivi.

Durante a conversa, Sammy revela toda a verdade: Vivi fingiu a própria morte para salvar a família da falência. Convencidos de que ela não merece ser julgada por ter agido em desespero para proteger os seus, Sammy e Cobra mostram-se solidários com a sua decisão. No entanto, a frustração cresce quando percebem que continuam sem conseguir aceder aos dados do telemóvel de Marcus (Vitor Hugo), a possível peça decisiva para descobrir o que realmente aconteceu a Vivi.

Relacionados

Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico tem alta hospital e pode ir para casa

Vem aí em «Amor à Prova»: André vai processar Ana e Alice?

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Revelação arrepiante deixa Rosinha e Magui em choque

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Depois de todo o mal, Marcus e Vivi beijam-se

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Cobra entala Maria de Fátima: «A tua decisão final é ficar com o teu marido?»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Vivi ataca Marcus com todas as verdades que estavam por dizer

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Marcus declara-se a Vivi e quer fugir com ela

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível

Ontem
1

Pedro Bianchi Prata

20 out 2025
2

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
dom, 25 jan
3

Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
4

Vem aí em «Amor à Prova»: André vai processar Ana e Alice?

Amor à Prova
qua, 4 mar
5

Vem aí «Terra Forte»: Revelação arrepiante deixa Rosinha e Magui em choque

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

Terra Forte
Hoje

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

Hoje

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

Amor à Prova
Hoje

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Hoje
FORA DO ECRÃ

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

Hoje

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Amor à Prova
Hoje

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Hoje

Marta Melro emociona com declaração de amor inesperada: «A cola e o colo que tudo une»

Ontem

Sara Barradas mostra casa nova e Rita Pereira descobre coincidência inesperada

Ontem

Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível

Ontem
Mais Fora do Ecrã