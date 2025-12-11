Vem aí em «Terra Forte»: Babi vai meter o pai em tribunal?

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) liga para Armando (Ricardo Carriço) enquanto diz determinada ir meter Marcus no lugar, combinando encontrar-se com ele amanhã.

Babi diz a Eva (Josefine Winkler) que vai arranjar um advogado para Marcus (Vitor Hugo) não lhes tirar o dinheiro, ficando apreensiva por Eva alertar que podem nem receber nada se as companhias de seguros apurarem que a morte de Vivi (Sofia Nicholson) foi premeditada. Disfarçam a conversa quando veem Marcus entrar.

Recorde-se que, anteriormente, foi Vivi quem defendeu a mãe da agressividade do pai: