Pedro Teixeira mostra memórias de há anos, na companhia de Pedro Lima e Rodrigo Menezes

Este domingo, 6 de outubro de 2024, Pedro Teixeira resolveu andar para trás no seu perfil de Instagram e foi surpreendido com as memórias que encontrou.

O ator fez uma captura de ecrã das suas primeiras publicações, onde se pode ver o ator na companhia de Pedro Lima, Rodrigo Menezes, Rita Pereira, Jessica Athayde, Isaac Alfaiate, entre outros. Mas, pode ver-se a filha mais velha do artista, Maria, quando era pequena.

«Fui experimentar andar para trás no feed da minha primeira conta de instagram. Já experimentaram?», escreveu o Pedro Teixeira na legenda.

Esta partilha está a receber centenas de reações, nomeadamente de Rita Pereira, Sara Prata e Jessica Athayde: «Saudades de nós com o Rodrigo», «Um grande álbum de memorias», «Rodrigo. Pedro».

Recorde-se que Rodrigo Menezes faleceu a 4 de outubro de 2014, tendo sido encontrado sem vida, em casa. Já Pedro Lima perdeu a vida a 20 de junho de 2020.