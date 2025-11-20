Quer perder peso na menopausa? Estes são os 3 alimentos que deve cortar já

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:28
Quer perder peso na menopausa? Estes são os 3 alimentos que deve cortar já - TVI

Segundo um especialista, durante a menopausa, existem três alimentos que podem dificultar a perda de peso.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A menopausa é uma fase natural na vida da mulher que assinala o fim da menstruação e da capacidade reprodutiva, geralmente entre os 40 e os 50 anos. Esta etapa traz consigo alterações hormonais que podem conduzir ao aumento de peso, sobretudo na zona abdominal.

O endocrinologista Francisco Rosero explicou, numa publicação no seu Instagram, que para perder peso durante esta fase é essencial evitar três alimentos específicos: açúcar, pão e leite.

O açúcar, seja qual for o tipo, estimula a produção de insulina e favorece o armazenamento de gordura. O pão, mesmo aqueles considerados mais saudáveis, com sementes ou ricos em fibra, continua a ser uma fonte de hidratos de carbono simples que contribuem para o aumento de peso. Já o leite, frequentemente associado ao consumo de cálcio, pode ser substituído por alternativas mais equilibradas.

Estas recomendações tornam-se ainda mais relevantes porque, com a diminuição dos níveis de estrogénios, ocorre uma alteração na distribuição da gordura corporal e um aumento da resistência à insulina (hormona fundamental para o metabolismo e para o controlo da gordura). Quando a insulina está elevada, o organismo tende a armazenar mais gordura e aumenta o risco de desenvolver outras doenças.

Relacionados

Tem bolor nos azulejos na casa de banho? Faça isto e ficam impecáveis

Este erro ao lavar roupa pode danificar a máquina e estragar as peças

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

A Protegida
ter, 11 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus acorda na casa de Maria de Fátima e dá de caras com ela

Terra Forte
ter, 18 nov
2

Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

ter, 18 nov
3

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
seg, 17 nov
4

Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar

Festa é Festa
ter, 2 set
5

Sharam Diniz

seg, 17 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

A Protegida
Hoje

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
Ontem

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
ter, 18 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 18 nov
FORA DO ECRÃ

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

«Vieram em socorro»: O gesto de amor que salvou Marta Melro numa semana difícil

Ontem

«São uma ofensa»: Jessica Athayde não cala a revolta com situação frustrante

Ontem

«Amor puro: Kelly Bailey declara-se a alguém especial e não é a Lourenço Ortigão

A Fazenda
Ontem

«Tenho sempre um bocadinho de receio»: Matilde Reymão submete-se a tratamento

Ontem

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
Ontem
Mais Fora do Ecrã