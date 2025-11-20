Quer perder peso na menopausa? Estes são os 3 alimentos que deve cortar já

A menopausa é uma fase natural na vida da mulher que assinala o fim da menstruação e da capacidade reprodutiva, geralmente entre os 40 e os 50 anos. Esta etapa traz consigo alterações hormonais que podem conduzir ao aumento de peso, sobretudo na zona abdominal.

O endocrinologista Francisco Rosero explicou, numa publicação no seu Instagram, que para perder peso durante esta fase é essencial evitar três alimentos específicos: açúcar, pão e leite.

O açúcar, seja qual for o tipo, estimula a produção de insulina e favorece o armazenamento de gordura. O pão, mesmo aqueles considerados mais saudáveis, com sementes ou ricos em fibra, continua a ser uma fonte de hidratos de carbono simples que contribuem para o aumento de peso. Já o leite, frequentemente associado ao consumo de cálcio, pode ser substituído por alternativas mais equilibradas.

Estas recomendações tornam-se ainda mais relevantes porque, com a diminuição dos níveis de estrogénios, ocorre uma alteração na distribuição da gordura corporal e um aumento da resistência à insulina (hormona fundamental para o metabolismo e para o controlo da gordura). Quando a insulina está elevada, o organismo tende a armazenar mais gordura e aumenta o risco de desenvolver outras doenças.