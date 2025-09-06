Mia Rose não é o verdadeiro nome da artista. Nasceu com um nome português mas não o usa

Mia Rose não é o verdadeiro nome da artista. Nasceu com um nome português mas não o usa - TVI

O nome verdadeiro de Mia Rose é mais português do que possa imaginar, mas foi com o nome artístico que a cantora conquistou sucesso internacional.

Mia Rose não se chama, afinal, Mia Rose.

A cantora e compositora luso-britânica, que nasceu em Wimbledon, Reino Unido, a 26 de janeiro de 1988, tem no registo civil o nome Maria Antónia Teixeira Rosa.

Com o nome artístico Mia Rose, ganhou notoriedade em Portugal e no estrangeiro, tornando-se uma das vozes mais conhecidas da sua geração.

 

Mia Rose foi mãe pela segunda vez este ano!

Mia Rose, a atriz que deu vida a Beatriz em «I Love It», foi mãe pela segunda vez, no passado dia 9 de março! De recordar que a cantora já é mãe de Mateus, de 6 anos, fruto da relação terminada com Miguel Cristovinho, cantor da banda portuguesa D.A.M.A. O casal casou-se em 2017 e separou-se em 2020.

Em 2024, a artista voltou a subir ao altar, trocando alianças com António Morais, o pai do seu segundo filho. Foi através de uma foto no Instagram que partilhou com o mundo o nascimento do bebé. No registo, podemos ver o recém-nascido nos braços da mãe, enquanto o pai, António Morais, lhe dá um beijinho.

Foram várias as caras conhecidas que deixaram mensagens de apoio à cantora. Entre elas, Mafalda Castro, que escreveu «Parabéns ❤️❤️❤️», Zé Lopes, com «Parabéns ❤️❤️❤️❤️», e Carolina Patrocínio, que comentou: «Parabéns família ❤️».

Na descrição da partilha pode ler-se: «Bem-vindo, António Francisco 💙 09.03.25 #Tico».

Veja a partilha, aqui:

