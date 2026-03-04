“Não queria estar em mais lado nenhum”: Mia Rose abre portas da sua vida e surpreende com declaração emocionante

“Não queria estar em mais lado nenhum”: Mia Rose abre portas da sua vida e surpreende com declaração emocionante - TVI

Mia Rose abre o coração.

A cantora e compositora luso-britânica Mia Rose, nome artístico de Maria Antónia Teixeira Rosa, nasceu a 26 de janeiro de 1988, em Wimbledon, no Reino Unido. Ao longo dos anos, tornou-se uma das vozes mais reconhecidas da sua geração, conquistando notoriedade tanto em Portugal como além-fronteiras.

Além da música, destacou-se também na representação, tendo dado vida à personagem Beatriz na série juvenil «I Love It», um papel que reforçou a sua popularidade junto do público mais jovem. Relembre-se que Mia Rose é mãe de dois filhos. O mais velho, Mateus, de sete anos, nasceu da anterior relação com Miguel Cristovinho, membro dos D.A.M.A. Já o segundo filho, António, nasceu em março de 2025, fruto da relação com António Morais, com quem a artista voltou a subir ao altar em 2024.

Recentemente, a artista voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um carrossel de fotografias que retratam o seu quotidiano e a fase feliz que atravessa. Na publicação, destacou a importância de valorizar as pequenas coisas, sublinhando que são esses momentos simples que trazem verdadeira felicidade e realização.

Ora veja: 

«Honestamente, sinto-me tão grata pela vida que Deus me deu. Não queria estar em mais lado nenhum senão aqui. A viver a minha vida, no meu pequeno cantinho deste mundo. Prometo que não vou entrar em filosofias convosco haha, mas desde que comecei a fazer #journaling todos os dias, tornou-se ainda mais claro o quanto sou privilegiada — sei bem disso e não quero nunca esquecer-me de agradecer. De ser grata. Por tudo. Aqui fica mais um #sundayshare de uma semana na casa Rosa Morais ✨🩷 Muitos passinhos novos do nosso amendoim. O Teus está tão crescido e cada vez mais inteligente! Tão orgulhosa dele. Consegui manter os meus treinos, cumprir os meus passos diários… e ainda tivemos uma #datenight! Só eu e o meu marido, que sabe sempre tão bem. No fundo, foi uma semana boa. Simples. Feliz. E mal posso esperar por começar outra 🙏🏻»

A artista mostra-se plenamente realizada com a vida familiar, evidenciando o equilíbrio entre a maternidade, o casamento e os seus momentos pessoais, como os treinos e os encontros a dois.

A publicação gerou uma onda de carinho entre os seguidores, que rapidamente deixaram mensagens de apoio e admiração. Entre os comentários destacam-se: « Mereces todos esse amor e todas essas coisas maravilhosas ❤️»; « Tudo aquilo que mereces ❤️»; «Familia querida»; «São as pequenas coisas», entre muitos outros.

Numa fase marcada pela serenidade e gratidão, Mia Rose reafirma que é nas pequenas conquistas do dia a dia que encontra a verdadeira felicidade.

