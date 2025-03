Quase a chegar: veja o quarto adorável do bebé de Mia Rose

Mia Rose, a atriz que deu vida a Beatriz em «I Love It», está prestes a ser mãe pela segunda vez. A cantora já é mãe de Mateus, de 6 anos, fruto da relação terminada com Miguel Cristovinho, cantor da banda portuguesa D.A.M.A. O casal casou-se em 2017 e separou-se em 2020.

Em 2024, a artista voltou a subir ao altar, trocando alianças com António Morais, de quem agora espera o segundo filho. Mia Rose não esconde a felicidade e está ansiosa por ter o bebé nos braços.

Foi no passado dia 26 de fevereiro que a artista revelou aos seguidores, através do Instagram, o quarto do bebé que está prestes a nascer.

Decorado em tons suaves de azul e bege, o espaço destaca-se pelos detalhes encantadores: animais fofos nas paredes, padrões às riscas e um berço amoroso, criando um ambiente acolhedor e repleto de ternura.

