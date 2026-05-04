Mickael Carreira surpreende com revelação sobre a mãe e gera milhares de reações

Mickael Carreira partilhou uma mensagem cheia de gratidão à mãe, Fernanda Antunes, no Dia da Mãe, destacando o seu papel essencial nos bastidores da sua carreira.

Na publicação que fez nas redes sociais, o cantor agradeceu o apoio incansável da mãe: «Muito do trabalho dos bastidores é feito por ela e há muito trabalho silencioso que vocês não veem mas que faz muito ruído». Mickael terminou com palavras cheias de carinho: «Obrigado Mamounette por tudo! Amo-te muito! 🤍».

Não é novidade que os Carreira têm uma ligação muito próxima e que a família sempre esteve presente nos momentos altos da carreira de Mickael. Fernanda Antunes, gestora da carreira do ex-marido Tony Carreira, é uma presença constante e discreta, mas fundamental, no sucesso do filho, que sempre destacou o papel dos pais na sua trajetória musical.

A publicação rapidamente encheu-se de comentários de apoio, com muitos fãs a partilharem histórias semelhantes sobre o papel das suas próprias mães.

Recorde a passagem de Mickael pelo programa «Dois às 10»: