«Algumas pessoas passam, outras ficam para sempre»: Laura Figueiredo comove o país com tributo a Sara Carreira

Menos de 24 horas após a Gala dos Sonhos, que teve lugar no passado sábado no Campo Pequeno, em Lisboa, a atriz e influenciadora digital Laura Figueiredo companheira do cantor Mickael Carreira, recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem emotiva dedicada a Sara Carreira.

A influenciadora digital começou por escrever: "Algumas pessoas passam pela vida, outras ficam para sempre. A Sara ficou, ficou no amor que uniu todos nesta gala, ficou nos sonhos que hoje ganham asas, ficou no bem que continua a multiplicar-se", na legenda de uma série de fotografias onde partilhou o look escolhido para esta noite tão especial.

Laura Figueiredo, reforçou ainda: "Esta noite é dela e o futuro é de todos que acreditam. Mais uma vez, obrigada a todos que tanto nos ajudaram nestes cinco anos".

O post tornou-se num verdadeiro tributo a Sara Carreira, destacando a importância do seu legado e a forma como continua a inspirar aqueles que a rodeiam.

