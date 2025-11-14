Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia

Laura Figueiredo e Mickael Carreira formam um dos casais mais acarinhados do público português. Unidos há mais de uma década, têm construído uma relação sólida e discreta, marcada pela cumplicidade, amor familiar e respeito mútuo.

Recentemente, a situação da família passou por um episódio inesperado. Laura Figueiredo partilhou nas redes sociais um vídeo que rapidamente captou a atenção dos seguidores, revelando um momento de grande desafio. Visivelmente cansada mas com o seu habitual bom humor, a empresária desabafou sobre a noite sem dormir, após a tempestade que inundou a sua casa: «A rir para não chorar (…) Desde as quatro da manhã que acordei com a chuva a ouvir a água a entrar para dentro de casa…»

O vídeo mostra que, mesmo diante de dificuldades inesperadas, Laura mantém a leveza e a capacidade de transformar um momento complicado em humor, algo que tem cativado os seus seguidores ao longo dos anos.

Apesar do contratempo, o casal continua a gerir a sua vida familiar de forma harmoniosa, equilibrando as demandas profissionais e os cuidados com os filhos. O episódio da tempestade lembra que, mesmo em famílias perfeitas aos olhos do público, existem desafios e imprevistos que exigem paciência e união.

Relembre-se que a relação começou em 2012 e, desde então, os fãs e os meios de comunicação acompanham com carinho cada passo da dupla. Em maio de 2025, o casal celebrou 13 anos de namoro, um marco que reflete a estabilidade e a união que sempre demonstraram. Apesar de ainda não terem oficializado o casamento, vivem uma vida familiar plena com os dois filhos, Beatriz, nascida em 2017, e Gabriel, em 2023. Entre projetos profissionais, viagens e momentos de ternura, Laura e Mickael mostram que a base da sua história é o amor, a leveza e a parceria.

Veja também:

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha - Novelas - TVI

Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...» - Novelas - TVI