Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Pensada ao detalhe: as fotos da festa de aniversário da filha mais velha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo

Laura Figueiredo tem vivido dias intensos em casa. A apresentadora recorreu aos stories do Instagram para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde da família... e, claro, fê-lo com a leveza e espontaneidade que lhe são conhecidas.

«Gabi vomitou uma vez. Mal da barriguinha…», começou por contar. Tudo parecia um pequeno contratempo, mas rapidamente a situação piorou. «Achei que era cansaço. De repente, comecei a passar muito, muito mal. Mas, quando eu digo muito mal, foi muito mal. A minha alma saiu do meu corpo. Fui para o hospital, soro, glicose, sódio, tipo, tudo. Estava tudo aí em baixo.»

Como se não bastasse, a situação agravou-se: «Ligaram da escola. Bea a vomitar» Depois de uma tarde passada no hospital com a filha, Laura regressou a casa e tentou poupar o companheiro, Mickael Carreira, do mesmo destino: «Disse-lhe: ‘olha, fica longe das crianças, para ver se te safas.'»

Mas a tentativa não resultou. «A meio da noite teve que ir para o hospital também, coitado, sozinho».

Já em tom de alívio, Laura explicou que apenas o mais novo escapou: «O único que se safou foi quem eu trouxe, que foi o Gabi, que passou uma vez mal». Rematou ainda com o otimismo habitual: «Eu tenho a cara arrebentada, a Bea tem a cara arrebentada. Gente, que violência. Enfim, vamos ficar todos bem. O bebé está ótimo, está fresco e fofo. Está pronto para dar cabo de nós.»

Entre o susto e as gargalhadas, a comunicadora voltou a mostrar porque é tão acarinhada pelo público: mesmo nos dias mais caóticos, há sempre espaço para rir e partilhar o lado real da vida em família.