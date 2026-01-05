Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo segue as pisadas da mãe e surpreende com salto de coragem

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo segue as pisadas da mãe e surpreende com salto de coragem

Um momento arrepiante.

A influencer Laura Figueiredo está a viver dias de descanso e emoções fortes num destino que lhe é especialmente querido. Companheira de Mickael Carreira, Laura encontra-se de férias no Brasil, país onde tem raízes familiares, e tem partilhado com os seguidores vários momentos de puro relaxamento, rodeada por paisagens paradisíacas que rapidamente conquistaram as redes sociais.

Recentemente, a influencer publicou um vídeo emocionante ao lado da pequena Bea, em que ambas saltam de uma plataforma alguns metros acima de um rio. Apesar do receio, Laura não desistiu e decidiu dar o exemplo à filha, mostrando coragem e confiança antes de Bea saltar também.

Na legenda, Laura escreveu: «Amo fazer a Bea confiar nela e confesso que amo quando vejo os olhinhos dela a olhar orgulhosa para a mãe. “Se der medo vai com medo mesmo!!!”».

O momento rapidamente conquistou os fãs, que reagiram com entusiasmo e emoção: «Maravilhosa!»; «Essa conexão de vocês é simplesmente única 💖👏🏻»; «Eu não acreditava que a Laura tivesse coragem. Parabéns. Agora a Bea tinha a certeza que ela ia conseguir ❤️❤️❤️❤️»; «A Bea é muito corajosa e tem confiança nas pessoas que a rodeiam»; «Que dupla incrível! Amor e coragem de mãe e filha, que inspiração 👏🏻👏🏻👏🏻. Obrigada por ensinarem que o medo faz parte da aventura 👸🏼».

Com esta partilha, Laura Figueiredo mostrou a importância da coragem, da confiança e da cumplicidade entre mãe e filha, deixando uma mensagem inspiradora para todos os seguidores.

