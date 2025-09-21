Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo submetida a cirurgia: «Quando ela entrou no bloco operatório...»

Na manhã desta quinta-feira, dia 18 de setembro, Laura Figueiredo partilhou com os seus seguidores que esteve 'desaparecida' das redes sociais devido a uma emergência familiar no dia anterior. A filha mais velha, Beatriz, de 7 anos, foi operada, e a preocupação tomou conta da família.

«Não vou mentir, estava bastante nervosa e ansiosa»

Apesar da angústia, Laura revelou o alívio de ver a recuperação a decorrer em segurança: «Correu tudo bem, já está em casa, rodeada de miminhos e gelados. É uma recuperação chata porque é uma cirurgia, mas é para o bem dela. Esperamos que agora venha uma fase melhor, já que o ano passado foi muito complicado para a Bia».

«Quando ela entrou no bloco operatório, o meu coração... Fui esperar no carro e não foi nada fácil», confessou a atriz.

No mesmo desabafo, a nora de Tony Carreira deixou claro que a força que encontra para enfrentar os desafios vem sempre dos filhos: «Eles são, sem dúvida, o meu ponto fraco. Quando mexe com os meus filhos, fico completamente perdida».

A influenciadora não esqueceu ainda de agradecer à equipa médica e ao carinho recebido de todos os que lhe enviaram mensagens de apoio: «Não consegui responder, o meu cérebro não estava a funcionar. Mas muita gente rezou por ela e mandou boa energia. Graças a Deus, correu tudo bem».

Há uns tempos, a influenciadora digital partilhou no Instagram duas fotografias ao lado da pequena Beatriz, fruto da relação com o cantor Mickael Carreira, onde ambas surgem com um novo visual — e sorrisos cúmplices.

As imagens foram captadas no salão Waves Beauty Concept, onde mãe e filha se deixaram mimar, apesar de um início de dia mais atribulado. É que, como a própria Laura revelou, a pequena Bea estava doente, o que quase a levou a cancelar os compromissos do dia.

O dia de hoje foi daqueles em que a máxima foi… “Vai dar tudo certo, tu consegues!” 💃🏼👧🏼 Bea doente… pensei desmarcar tudo e ficar em casa com ela, mas resolvi correr e seguir o “plano” do dia", escreveu Laura na legenda da publicação.

No entanto, a decisão de seguir com os planos acabou por compensar. O resultado foi uma autêntica “mega transformação”, como descreveu, com direito a novo corte e muita ternura. A influenciadora não escondeu o orgulho pela coragem da filha em mudar de visual — mesmo doente —, brincando com a situação:

Para mim está mais linda que nunca, só espero que não tenha sido a febre que lhe deu esta coragem e amanhã acorde arrependida 😅🙏🏼".

Veja a partilha, aqui:

A publicação de Laura Figueiredo não passou despercebida aos seus seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho, elogios e votos de rápidas melhoras para Beatriz: «Rápidas melhoras dela, ficou linda», escreveu uma seguidora. «Não posso!!!!!!! Ai meu deus ❤️», reagiu outra fã. «Amei! Estão maravilhosas» e «Aiii lindassss 😍» foram outros dos comentários que reforçaram o carinho do público.

No «Dois às 10», Laura Figueiredo surpreende ao revelar que já leva 13 anos de relação, construindo uma família que enche de orgulho. A conversa explora a sua trajetória pessoal e profissional, desde a decisão de se dedicar à família até à sua felicidade em diferentes momentos da vida. Beatriz, filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira surpreende com resposta que leva a mãe a agir. Saiba mais em TVI Player