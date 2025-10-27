Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Beatriz Carreira, filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira, encantou os seguidores ao aderir ao espírito do Dia das Bruxas. Com a data a aproximar-se, as escolas encheram-se de pequenos fantasmas, bruxinhas e super-heróis, e a menina, de seis anos, não quis ficar de fora.

Esta sexta-feira, 24 de outubro, Beatriz surpreendeu ao vestir-se de Rumi, personagem que recriou com a ajuda da mãe, que se mostrou visivelmente orgulhosa. Nas redes sociais, Laura Figueiredo partilhou um conjunto de fotografias da filha já pronta para o dia temático, revelando todos os detalhes da fantasia e o entusiasmo da pequena. Na legenda, escreveu:

«Neste Halloween, a magia é de verdade! Ninjinha transformada em Rumi das Huntrix, uma guerreira corajosa e cheia de luz, celebramos a força que nasce quando acreditamos em nós mesmos. As crianças têm uma voz poderosa, uma criança que confia nela, pode transformar o mundo ao seu redor. Que essa fantasia nos lembre de ter coragem, empatia e autenticidade são os maiores superpoderes que existem.»

A publicação rapidamente se encheu de comentários cheios de ternura e emoção. Muitos seguidores destacaram a semelhança entre Beatriz e Sara Carreira, filha de Tony Carreira que nos deixou em dezembro de 2020.

Entre as várias mensagens, puderam ler-se comentários como: “Parece mesmo a nossa Sara”, “Está lindíssima, igualzinha à tia” e “Tem o mesmo sorriso doce da Sara”.

A fotografia, além de celebrar a alegria infantil e o espírito do Halloween, acabou por emocionar os fãs, que recordaram com carinho a memória de Sara Carreira através do sorriso da pequena Beatriz.

