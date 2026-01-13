“O ano em que engravidei”: Laura Figueiredo revive momento inesquecível e Mickael Carreira não passa despercebido

Laura Figueiredo e Mickael Carreira são, há mais de uma década, um dos casais mais mediáticos e acarinhados de Portugal. Juntos desde 2012, construíram uma relação sólida, baseada na cumplicidade, no respeito e no apoio mútuo. Pais orgulhosos de Beatriz e Gabriel, vivem hoje uma fase familiar plena, conciliando a vida pessoal com carreiras bem-sucedidas.

Laura, empresária e influenciadora digital, tem sido um pilar fundamental na vida de Mickael Carreira, acompanhando-o de perto ao longo do percurso artístico. A história de amor do casal começou após se conhecerem num festival, onde o cantor não escondeu o interesse inicial. Com o tempo, a ligação transformou-se numa parceria forte, marcada por declarações públicas de amor, momentos em família e uma presença constante um ao lado do outro.

Recentemente, Laura recorreu às redes sociais para recordar os primeiros tempos de namoro, alinhando-se com uma tendência popular no Instagram que convida a revisitar o passado. A influenciadora partilhou imagens de 2016, um ano particularmente marcante para o casal, acompanhadas de uma legenda carregada de emoção: “Trend2016. Esse foi o ano em que engravidei da minha ninjinha 💖 Será que mudámos muito @mickaelcarreira ?🥰😅”

A publicação rapidamente conquistou os seguidores, que não pouparam elogios ao casal e à sua evolução ao longo dos anos. Entre os comentários destacam-se mensagens como “Maravilhoso”, “2016 foi um ano bonito”, “Sempre maravilhosos!”, “Mudaram um bocadinho, amadureceram 9 anos” ou ainda “Os gatos estão soltos, que lindos”.

Com esta partilha, Laura Figueiredo mostrou que, apesar do passar do tempo, o amor, a cumplicidade e a união continuam a ser a base da relação que construiu com Mickael Carreira. Um testemunho simples, mas cheio de significado, que reflete uma história feita de crescimento, família e carinho mútuo.